Fahranfänger nimmt Frau mit zwei Kindern die Vorfahrt

Nordhausen - In Nordhausen hat es am späten Dienstagnachmittag gekracht.

Der Sprinter war auf dem Dach liegen geblieben. © Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben war ein 19-jähriger Transporter-Fahrer auf der Straße der Einheit unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich des Zeppelinwegs hatte er dann eine von links kommende Audi-Fahrerin übersehen und ihr die Vorfahrt genommen.

Die 25-Jährige krachte daraufhin in die Seite des Sprinters. Dieser kippte anschließend durch die Wucht des Zusammenstoßes um und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahranfänger sowie die junge Frau und ihre zwei im Auto mitfahrenden Kinder verletzten sich leicht und wurden in der Folge vom Rettungsdienst behandelt.

Beide Fahrzeuge waren deutlich sichtbar beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 30.000 Euro beziffert.