Fahrer verbrennt in seinem BMW: Beifahrerin entkommt dem sicheren Tod

Neunkirchen-Seelscheid – Ein Autounfall auf einer Landesstraße zwischen Much und Neunkirchen-Seelscheid ist für den Fahrer tödlich geendet. Seine Beifahrerin (29) konnte offenbar in letzter Sekunde dem sicheren Tod entkommen.

Der Fahrer des BMW starb nach einem Unfall in dem brennenden Wrack. © Marius Fuhrmann

Der 5er-BMW kollidierte in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr frontal mit einem Baum neben der L318 und fing nach ersten Erkenntnissen sofort an zu brennen. Eine Person, bei der es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um den Besitzer des Wagens handelt, kam in den Flammen ums Leben.

Eine Zeugin alarmierte die Rettungskräfte, diese konnten jedoch nur noch den Leichnam des Mannes aus dem völlig verbrannten Autowrack bergen.

Die 29-jährige Beifahrerin schaffte es hingegen, den in Flammen stehenden BMW-Kombi mithilfe der Zeugin gerade noch rechtzeitig zu verlassen. Sie erlitt schwere, augenscheinlich aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Die Frau aus Much sei ansprechbar gewesen, als die Polizei am Unfallort eintraf. Angaben zum Unfallhergang habe sie jedoch nicht machen können, erklärte ein Sprecher. Sie wurde von Rettungskräften in ein Kölner Krankenhaus gebracht.

"Die abschließende Identifikation des Verstorbenen steht noch aus", hieß es weiter.