12.04.2023 11:18 Fahrer verliert Kontrolle: Auto bleibt in Hausmauer stecken

Ein Autofahrer ist in Passau in ein Gebäude gekracht. Der Mann wurde bei dem Unfall in Passau leicht verletzt.

Passau - Ein 52-Jähriger hat in Passau die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit dem Wagen in ein leerstehendes Gebäude gekracht. Das Auto steckte nach dem Unfall zur Hälfte in einem ehemaligen Getränkeladen. © -/Zema Medien/dpa Das Fahrzeug durchbrach die Mauer des Hauses im Stadtteil Heining und blieb zur Hälfe darin stecken. Laut einer Polizeisprecherin handelte es sich um einen ehemaligen, kleinen Getränkeladen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am späten Dienstagnachmittag leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 5000 Euro.

