Fahrschulauto landet auf Dach: Drei Verletzte bei Unfall auf B14
Waiblingen - Ein solches Erlebnis muss erst einmal verdaut werden: Ein Fahrschulauto ist bei Waiblingen am Mittwochabend auf dem Dach gelandet. Drei Personen wurden leicht verletzt.
Der Unfall ereignete sich um kurz vor 22.30 Uhr auf der B14 in Richtung Winnenden auf Höhe Waiblingen-Mitte. In die Kollision waren nach Angaben der Polizei ein VW-Fahrschulauto, ein Fiat 500 sowie ein BMW verwickelt.
Als die alarmierten Streifen am Unfallort eintrafen, lag das Fahrschulauto auf dem Dach.
Bei dem Vorfall zogen sich der Fahrschüler, seine Fahrlehrerin sowie der Fahrer des Fiat leichte Verletzungen zu.
Wie genau es zu dem Zusammenstoß der drei Fahrzeuge kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 950422 bei der Polizei zu melden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Kevin Lermer