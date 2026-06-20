Fahrt zur Party endet im Straßengraben: Vier Jugendliche verletzt

Hohen Sprenz - Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 18 zwischen Hohen Sprenz und Siemitz sind am Freitagabend vier Jugendliche leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein mit fünf jungen Menschen besetzter Opel auf dem Weg zu einer Party, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Opel wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. © Stefan Tretropp

Wie eine Sprecherin der Polizei Rostock mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 21.45 Uhr.

Demnach kam der allein beteiligte Opel im Bereich einer Kurve aufgrund "nicht angepasster Geschwindigkeit" von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Vier der fünf Insassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen die Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahre alt gewesen sein. Demnach befanden sie sich auf dem Weg zu einer Party.

Hinweise auf Alkoholeinfluss gibt es nicht. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 0,0 Promille.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die K18 bis etwa 23.30 Uhr voll gesperrt.