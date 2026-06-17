Frontalcrash mit Laster: Biker (†21) stirbt noch an Unfallstelle

Biberach - Ein junger Motorradfahrer ist nach einer Kollision seiner Maschine mit einem Lastwagen auf einer Bundesstraße bei Biberach ums Leben gekommen.

Für den 21 Jahre alten Biker kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Für den 21-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei mit. Er sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der junge Mann sei zuvor kurz vor 21 Uhr mit seiner Harley auf der B312 Höhe Burrenwald in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den ordnungsgemäß fahrenden Scania Laster geprallt.

Der 34 Jahre alte Lastwagenfahrer sei körperlich unverletzt geblieben. "Er erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut", so die Polizei.

Das völlig demolierte Motorrad wurde von einem Abschlepper geborgen, hieß es.

An der Harley entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, am nicht mehr fahrbereiten Scania Lkw sogar ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro.

Auch ein drittes Fahrzeug wurde mit rund 500 Euro beschädigt, das nach dem Unfall über die Trümmerteile gefahren war.