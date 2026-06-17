Mann fällt von Rasenmäher und gerät mit Händen ins Mähwerk: Schwere Verletzungen

Hammelburg - In Hammelburg im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen ist ein 41 Jahre alter Mann mit seinen Händen in das Mähwerk eines Rasenmäher-Traktors geraten. Er erlitt schwere Verletzungen.

Aufgrund der Hanglage war der Rasenmäherr umgekippt und der 41-Jährige mit seinen Händen in das Mähwerk geraten. © 123RF/ints

Ein Sprecher der Polizei berichtete am Mittwoch von dem Unfall, der sich am Dienstagvormittag auf einer Rasenfläche in der Reichenberger Straße ereignet hatte.

Demnach hatte der 41-Jährige dort den Rasen gemäht, als der Rasenmäher-Traktor gegen 11.20 Uhr wegen der Hanglage des Grundstücks umkippte. Dabei geriet der Mann mit beiden Händen in das Mähwerks.

Mehrere Anwohner sind laut dem Sprecher zu dem Mann geeilt, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst.