Fataler Fahrfehler? Motorrad kracht in Transporter - Biker (†50) sofort tot!

Büttelborn - Schweres Unglück am gestrigen Samstagnachmittag in Südhessen ! Auf einer Bundesstraße kam es - mutmaßlich infolge einer Unachtsamkeit - zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Kleintransporter, bei dem der Kradfahrer sein Leben verlor.

Beim Einbiegen in einen Waldweg kam es bei Büttelborn zu einem tödlichen Zusammenstoß. © 5VISION.NEWS

Von dem tragischen Unfall berichtete ein Sprecher des südhessischen Polizeipräsidiums in der Nacht auf Sonntag. Der Meldung zufolge befand sich ein 50 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit seinem Bike gegen kurz nach 16 Uhr auf der B42.

Auf seinem Weg in Richtung Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) kam ihm ein weißer Kleintransporter entgegen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der 43-jährige Fahrer des Wagens beabsichtigte vor dem Teich am Braunshardter Tännchen in einen Waldweg einzubiegen.

Hierbei kam es aber ersten Erkenntnissen zufolge wohl zu dem fatalen Fahrfehler seitens des Lenkers des Vans. Er übersah den Motorradfahrer scheinbar schlichtweg und bog, die Gegenfahrbahn kreuzend, nach links ab. Dem 50-Jährigen blieb keinerlei Möglichkeit mehr auf die Gefahrensituation zu reagieren und krachte mit voller Wucht mit dem Transporter zusammen.

Hierdurch wurde der Biker so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Weder die eingeleiteten Reanimationsversuche, noch der hinzu beorderte Rettungshubschrauber waren am Einsatzort vonnöten.