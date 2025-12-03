Fehler beim Abbiegen! Autos rauschen auf sächsischer Staatsstraße ineinander

Schkeuditz - Am Mittwochnachmittag krachte es auf der S1 bei Schkeuditz (Nordsachsen).

Die Autos krachten auf der Kreuzung ineinander. © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Melanie Roeber erfuhr, wurden die Einsatzkräfte kurz nach 14.30 Uhr auf die S1 zwischen Leipzig-Nord und Stahmeln alarmiert.

In Fahrtrichtung Wiedemar hatte ein Auto wohl beim Linksabbiegen den von links kommenden Verkehr übersehen und einen Unfall gebaut. Nähere Details lagen zunächst nicht vor.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Blechschaden, verletzt wurde aber niemand.

Die örtliche Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und die Wrackteile von der Straße zu räumen.