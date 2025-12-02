Frontalcrash mit Kettenreaktion: Für Frau kommt jede Hilfe zu spät

Bei einem schweren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Kreis Karlsruhe ist eine Frau (†55) ums Leben gekommen.

Von Johanna Baumann

Ubstadt-Weiher - Bei einem schweren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist eine Frau (†55) ums Leben gekommen.

Auf der Straße verteilten sich zahlreiche Trümmerteile.
Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück gegen 11.15 Uhr auf der L554. Die 55-Jährige fuhr mit ihrem Toyota, der mit zwei weiteren Personen besetzt war, in Fahrtrichtung Ubstadt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw.

Ein Abschleppwagen, der hinter dem Toyota fuhr, prallte in der Folge ebenfalls gegen den Klein-Lkw. Ein Mercedes-Fahrer, der sich hinter dem Lkw befand, versuchte noch auszuweichen, geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzleitplanke.

Für die Unfallverursacherin kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Trotz medizinischer Notversorgung konnte eine Frau nicht gerettet werden. Das Unfallwrack wurde abgeschleppt.
Drei weitere Personen bei Unfall verletzt

Eine Mitfahrerin im Toyota wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Beifahrer des Toyotas sowie der Fahrer des Abschleppwagens zogen sich nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer des Mercedes sowie der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Aufgrund der aufwendigen Unfallaufnahme und der notwendigen Reinigungsarbeiten ist die L554 derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

