Frontalcrash mit Kettenreaktion: Für Frau kommt jede Hilfe zu spät

Ubstadt-Weiher - Bei einem schweren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist eine Frau (†55) ums Leben gekommen.

Auf der Straße verteilten sich zahlreiche Trümmerteile. © René Priebe / PR-Video

Nach Angaben der Polizei passierte das Unglück gegen 11.15 Uhr auf der L554. Die 55-Jährige fuhr mit ihrem Toyota, der mit zwei weiteren Personen besetzt war, in Fahrtrichtung Ubstadt.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw.

Ein Abschleppwagen, der hinter dem Toyota fuhr, prallte in der Folge ebenfalls gegen den Klein-Lkw. Ein Mercedes-Fahrer, der sich hinter dem Lkw befand, versuchte noch auszuweichen, geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzleitplanke.

Für die Unfallverursacherin kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.