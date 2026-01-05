VW-Caddy kracht mit Lkw auf spiegelglatter Straße zusammen

Blankenhain - Auf der Bundesstraße 85 im Weimarer Land hat sich am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der Caddy wurde stark zerstört. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Laut Polizeiangaben hatte ein Volkswagen-Fahrer am Ortsausgang Blankenhain in Richtung Legefeld die Kontrolle über seinen Caddy auf spiegelglatter Straße verloren.

Das Auto geriet daraufhin ins Schleudern und krachte mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Durch die Kollision riss der Tank des Sattelzuges auf und 40 bis 50 Liter Diesel liefen aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten einen Teil des Kraftstoffes zwar binden und auffangen. Eine nicht unerhebliche Menge sickerte jedoch in den Boden. Aus diesem Grund musste das Bankett im betroffenen Bereich abgetragen werden.