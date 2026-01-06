Überholverbot missachtet: Fünf Schwerverletzte bei Frontal-Crash

Greifswald - Weil er das Überholverbot ignoriert hat, ist am Montagabend ein Škoda-Fahrer nahe Greifswald im Gegenverkehr in einen VW gekracht.

Das bestehende Überholverbot hat den 26 Jahre alten Škoda‑Fahrer offenbar nicht interessiert. (Symbolfoto) © 123rf/olko1975

Bei dem Frontal-Crash auf der Bundesstraße 109 wurden beide Fahrer im Alter von 26 und 64 Jahren sowie zwei 23- und 58-jährige Beifahrerinnen im Oktavia und ein 37 Jahre alter Polo-Insasse schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Um die fünf Schwerverletzten ins Klinikum Greifswald zu transportieren, kamen demnach mehrere Rettungswagen und auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Der 26-Jährige war mit seinem Wagen in Richtung Stralsund unterwegs, als er gegen 18.45 Uhr kurz hinter der Abfahrt zur Landstraße 35 trotz Verbots ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte und in den Gegenverkehr ausscherte.

Der Škoda war obendrein mit einem Anhänger unterwegs. Zudem hatte der Fahrer offenbar keinen Führerschein, da ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.