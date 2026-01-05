Trümmerfeld nach Frontal-Crash: Drei Schwerverletzte im Kreis Karlsruhe

Graben-Neudorf - Drei Schwerverletzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz: Ein missglückter Überholversuch sorgte am Sonntagnachmittag für Chaos im Landkreis Karlsruhe.

Der schwere Unfall B36 forderte am späten Sonntagnachmittag den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte. © Andreas Penschok / EinsatzReport24

Gegen 16.35 Uhr war eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin auf der B36 zwischen Graben-Neudorf und Linkenheim unterwegs, als sie zu einem Überholvorgang ansetzte. Laut Polizei übersah sie dabei offenbar einen entgegenkommenden Renault.

Die beiden Fahrzeuge krachten frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass beide Autos stark beschädigt wurden.

Das Ausmaß der Verletzungen machte den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderlich. Dieser flog die schwer verletzte 60-jährige Unfallverursacherin in eine Klinik. Der 66-jährige Fahrer des Renault und seine 67-jährige Beifahrerin wurden mit ebenfalls schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Wracks und die Reinigung der Fahrbahn von Trümmern und Betriebsstoffen musste die B35 und B36 in diesem Bereich voll gesperrt werden.