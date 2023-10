19.10.2023 09:54 Frau übersieht Sattelzug und landet schwer verletzt im Krankenhaus

Am Mittwoch kam es in Grasleben in Landkreis Helmstedt zu einem Unfall. Eine 21 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von Robert Lilge

Grasleben - Auf einer Kreisstraße in Grasleben (Landkreis Helmstedt) kam es am gestrigen Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Bei einem Unfall in Grasleben (Landkreis Helmstedt) wurde eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Gegen 14.10 Uhr krachte ein Sattelzug in das Auto einer 21-Jährigen, teilte die Polizei Wolfsburg mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die junge Frau mit ihrem Hyundai abbiegen. Zur selben Zeit näherte sich ein Sattelzug. Diesen hatte sie übersehen. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte der Lastwagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in den Wagen hinein. Unfall Taxifahrer (68) verliert plötzlich das Bewusstsein und crasht in den Gegenverkehr! Der Hyundai wurde um 180 Grad gedreht und landete auf einer angrenzenden Grünfläche. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 51 Jahre alte Sattelzugführer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 12.500 Euro. Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Grasleben räumte die Unfallstelle auf und sperrte die K50 für etwa zwei Stunden.

