Frontal-Crash: Voll besetzter Golf gerät in Gegenverkehr, fünf Menschen verletzt!

Sankt Augustin - In Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) sind fünf Menschen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos verletzt worden.

Fünf Menschen mussten nach dem Unfall in Sankt Augustin von Rettungskräften behandelt werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Am Montagabend (19. Juni) war ein 19-jähriger Golf-Fahrer samt drei weiterer Insassen (18, 19 und 20 Jahre) an Bord auf der Siegstraße Richtung Troisdorf unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete.

Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Autofahrer samt einer Beifahrerin (40) die Siegstraße in entgegengesetzter Richtung.

Wie mehrere Zeugen schilderten, geriet der 19-Jährige im Bereich der Einmündung zur Marktstraße aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Wagen des 36-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gegen eine Hauswand geschleudert, wo er stark demoliert stehen blieb.

Bis auf die 40-jährige Beifahrerin wurden alle Beteiligten bei dem schweren Unfall verletzt. Zwei Insassen seien noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt worden und konnten anschließend entlassen werden.

Die übrigen Verletzten mussten jedoch in Krankenhäuser gebracht werden.