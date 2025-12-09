Frontalcrash auf Bundesstraße: Ermittlungen gegen Mercedes-Fahrerin

Sömmerda - Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag im Landkreis Sömmerda zugetragen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Elxleben an der Gera

Aus bislang noch unbekannten Gründen war auf der Bundesstraße 4 zwischen Gebesee und Andisleben eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem weiteren Mercedes zusammengekracht, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit.

Die Frau sowie die beiden Insassen (72, 74) aus dem entgegenkommenden Mercedes verletzten sich schwer und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro.