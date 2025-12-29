Frontalcrash auf Bundesstraße! Zwei Personen schwer verletzt

Oldenburg in Holstein - Schwerer Unfall an der Ostseeküste ! Am Montagmittag sind bei einem Frontalcrash auf der B202 zwischen Oldenburg in Holstein und Ehlerstorf zwei Personen schwer verletzt worden. Die Bundesstraße war stundenlang gesperrt.

Bei einem schweren Frontalcrash auf einer Bundesstraße bei Oldenburg in Holstein wurden zwei Personen schwer verletzt. © Arne Jappe

Wie die Polizei mitteilte, war eine 76 Jahre alte Frau gegen 12 Uhr mit ihrem Renault Kangoo in Richtung Oldenburg unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal in einen entgegen kommenden VW Tiguan krachte. Der 63-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Die Senioren erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der VW-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und kam in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge waren durch den frontalen Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die B202 war bis circa 14.30 Uhr während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.