Ohne Schneeketten: Münchner kracht gegen Schneepflug und stürzt 30 Meter ab

Sölden - Ein Autofahrer ist in Österreich mit einem Räumfahrzeug kollidiert und anschließend 30 Meter in steilem Gelände abgestürzt.

Keine Schneeketten, aber Kettenreaktion: In einer Linkskurve kam dem Münchner ein Räumfahrzeug entgegen. Daraufhin kam es zum Unglück. (Symbolbild) © Expa/ Jfk/APA/dpa

Der 52-jährige Münchner war am Donnerstag mit seiner 17 Jahre alten Tochter bei Sölden auf einer schneebedeckten Straße bergab unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

In einer Linkskurve kam ihm ein Räumfahrzeug entgegen.

Trotz Bremsversuchen kollidierte er mit dem Schneepflug und geriet laut Polizei anschließend über den Straßenrand.

Bei dem Absturz wurden der Fahrer schwer und die Tochter leicht verletzt.