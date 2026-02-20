Tragischer Unfall: Mann wird von eigenem Wohnwagen begraben und stirbt

Dassendorf (Landkreis Herzogtum Lauenburg) - Tragischer Unfall in Dassendorf: Am Freitag ist ein Mann von seinem eigenen Wohnanhänger aus noch unbekannter Ursache begraben worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Aus noch unbekannter Ursache kippte am Freitag ein Wohnanhänger um und begrub einen Mann unter sich. © NEWS5 / René Schröder

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll der Wohnwagen in der Straße "Katenkoppel" umgekippt und den Mann unter sich eingeklemmt haben.

Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die sofort von den Verwandten alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie eine Sprecherin der Polizei Ratzeburg gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es dabei nicht um einen Verkehrsunfall, sondern um ein Unglück im häuslichen Bereich.

Zu den genauen Umständen des Vorfalls konnten zunächst keine näheren Angaben gemacht werden.

"Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet", so die Sprecherin weiter. Dieses sei in Fällen üblich und routiniert, in denen eine Person nicht eines natürlichen Todes stirbt.