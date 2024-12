Frontalcrash auf Landstraße: Ehepaar verstirbt am Unfallort!

Laupheim - Zwei Autos verunfallten am Samstagmittag auf der L257 bei Laupheim (Kreis Biberach) schwer. Der Unfall hatte zwei Tote zur Folge.

Die Landstraße am Ortsausgang von Laupheim wurde weiträumig abgesperrt. © Reinert/swd-medien.de/dpa

Als ein 78 Jahre alter Fiat-Fahrer auf die Landstraße auffahren wollte, übersah er wohl einen Audi. Dieser war in Richtung Laupheim unterwegs und laut Polizei vorfahrtsberechtigt.

Eine Frontalkollision konnte nicht mehr verhindert werden.

Aufgrund des heftigen Aufpralls wurden sowohl der Unfallverursacher als auch seine 73-jährige Ehefrau lebensgefährlich verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarben beide noch an der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer (54) erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus in Biberach eingeliefert.