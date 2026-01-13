Frontalcrash bei Aalen: Drei teils schwer Verletzte und Vollsperrung

Aalen - Ein schwerer Unfall bei Aalen hat am Dienstagmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte und einer stundenlangen Vollsperrung geführt. Zwei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen.

Auf der Straße entstand ein Trümmerfeld. © onw-images

Gegen 12.15 Uhr war ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B19 von Aalen in Richtung Unterkochen unterwegs. Auf Höhe von Neukochen kam er aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte sein Wagen frontal mit dem Ford einer 40-jährigen Frau.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass beide Fahrzeuge mit Totalschaden abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte.

Sowohl der 63-jährige Unfallverursacher als auch die 40-jährige Ford-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen. Ein 44-jähriger Mitfahrer im Ford kam mit leichteren Verletzungen davon. Alle drei Beteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.