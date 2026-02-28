Mutter gerät mit Säugling an Bord ins Schleudern und landet im Graben

Neuenkirchen - Großer Schreck für eine Mutter bei Neuenkirchen (Kreis Dithmarschen)! Die Frau kam mit ihrem Baby von der B5 ab und landete im Graben.

Ein Ersthelfer befreite Mutter und Baby aus dem Auto. © Florian Sprenger

Gegen 11.40 Uhr sei die 28-Jährige mit ihrem ein Monat alten Baby auf der B5 in Richtung Süden unterwegs gewesen, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Die Mutter kam alleinbeteiligt von der Straße ab und landete mit dem Heck voran in einem wasserführenden Graben.

Ein Ersthelfer konnte die beiden Insassen aus dem Auto befreien. Mutter und Kind erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.