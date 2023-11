Frontalcrash im Enzkreis: Vier teils lebensgefährlich Verletzte!

Enzkreis - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B294 zu einem schrecklichen Unfall , bei dem vier Menschen schwer verletzt wurden.

Mehrere Rettungswagen, Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Gegen 17.35 Uhr befuhr ein junger Volvo-Fahrer (24) die Bundesstraße in Richtung Pforzheim. In Höhe Grösseltal geriet er in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Dort kollidierte er mit dem Mercedes einer 44-Jährigen. Die Fahrerin sowie ihr 14-jähriges Kind erlitten schwere Verletzungen.

Der Unfallverursacher und sein 30 Jahre alter Mitfahrer wurden lebensgefährlich verletzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich sofort bei der Polizei Pforzheim zu melden. Diese ist unter der Rufnummer 07231 1863111 zu erreichen.