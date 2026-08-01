Frontalcrash mit Bus: Transporterfahrer (†29) tot, 15 Menschen teils schwer verletzt

Schlierbach - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Linienbus auf der Bundesstraße 297 bei Schlierbach (Kreis Göppingen) ist ein Kleintransporterfahrer (†29) ums Leben gekommen.

Zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort: Am Freitagnachmittag hat es einen tödlichen Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Kleintransporter gegeben. © Enrique Kaczor/dpa

Der 56-jährige Busfahrer erlitt bei dem Unfall am Nachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Auch sechs Fahrgäste wurden schwer verletzt und in Kliniken gebracht. Sieben Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.

In dem Bus befanden sich insgesamt 15 Personen. Viele der Verletzten wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für den 29 Jahre alten Fahrer des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät, wie es hieß. Er starb noch am Unfallort.

Der Kleintransporter war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen. Das Transporter-Wrack fiel auf die Seite und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Bus wurde in eine Böschung abgewiesen.