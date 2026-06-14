Tragisches Ende einer Suche: Vermisster Motorradfahrer (†53) tot geborgen

Gernsbach - Traurige Gewissheit nach einer tagelangen Suche: Ein seit dem 4. Juni vermisster Motorradfahrer aus dem Kreis Böblingen konnte am Samstagmittag nur noch tot geborgen werden.

Der Motorradfahrer wurde tot geborgen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach dem bisherigen Stand der Polizei war der 53-Jährige Anfang Juni auf der Landesstraße in Richtung Kaltenbronn/Gernsbach (Kreis Rastatt) unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 53-Jährige alleinbeteiligt von der Straße ab.

Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Motorradfahrer wohl die tödlichen Verletzungen zu.

Seine Angehörigen meldeten ihn als vermisst, nachdem der Mann von seiner Ausfahrt nicht zurückgekehrt war.

Beamte des Polizeireviers Gaggenau und des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben vor Ort die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.