Schwarzfahrer geht an Gleisen weiter und wird von ICE erfasst

Laufach - Ein 70-Jähriger ohne Fahrschein wird in Unterfranken aus einem Regionalzug geworfen. Kurzerhand macht er sich zu Fuß auf die Weiterreise - und wird von einem ICE erfasst.

Der 70 Jahre alte Mann wurde nach seiner Entscheidung, entlang der Gleise zu laufen, von einem ICE erfasst und verletzte sich dabei. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der 70-Jährige habe in Aschaffenburg nicht mit einem Regionalzug weiterfahren dürfen, weil er kein gültiges Ticket hatte, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin sei er zu Fuß weiter in Richtung Schweinfurt gegangen - allerdings an den Bahngleisen entlang.

Dort sei der Mann bei Laufach (Landkreis Aschaffenburg) von einem ICE auf der Fahrt nach Nürnberg erfasst worden.

Der Lokführer habe zwar noch ein Warnsignal abgegeben und eine Schnellbremsung eingeleitet - doch der Hochgeschwindigkeitszug habe den Mann bei etwa Tempo 100 erfasst.

Laut Bundespolizei kam der 70-Jährige dennoch ohne lebensgefährliche Verletzungen davon. Ein Sprecher sagte, nach ersten Informationen habe der Mann wohl schwere Prellungen erlitten. Er sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.