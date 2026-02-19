Frontalcrash mit Lkw: Autofahrer stirbt nach Überholmanöver

Saalfeld/Saale - Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich am Mittwochmittag ein tödlicher Unfall ereignet.

Der Autofahrer erlag seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Feuerwehr Saalfeld-Reichmannsdorf erklärte, waren auf der Bundesstraße 281 zwischen Hoheneiche und Reichmannsdorf ein Auto und ein Lkw frontal zusammengestoßen.

Laut Polizeiangaben hatte ein Autofahrer versucht, bei winterlichen Straßenverhältnissen eine Fahrzeug-Kolonne zu überholen. Hierbei krachte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Der Autofahrer wurde tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.