Frontalcrash mit Lkw: Autofahrer stirbt nach Überholmanöver
Saalfeld/Saale - Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich am Mittwochmittag ein tödlicher Unfall ereignet.
Wie die Feuerwehr Saalfeld-Reichmannsdorf erklärte, waren auf der Bundesstraße 281 zwischen Hoheneiche und Reichmannsdorf ein Auto und ein Lkw frontal zusammengestoßen.
Laut Polizeiangaben hatte ein Autofahrer versucht, bei winterlichen Straßenverhältnissen eine Fahrzeug-Kolonne zu überholen. Hierbei krachte er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.
Der Autofahrer wurde tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.
Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für längere Zeit voll gesperrt. Rund 30 Einsatzkräfte - bestehend aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst - waren im Einsatz.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa