Stau im Berufsverkehr: B173 nach Unfall voll gesperrt
Lichtentanne - Stau im Berufsverkehr: Am Donnerstagmorgen ist es an der Abfahrt der Mitteltrasse (S293) in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) zu einem schweren Unfall gekommen.
Eine Seat-Fahrerin (24) wollte gegen 8 Uhr an der Abfahrt auf die B173/Reichenbacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen Mercedes-Transporter, der auf der Bundesstraße in Richtung Zwickau unterwegs war.
Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Transporter-Fahrerin (59) blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Bundesstraße musste laut Polizei voll gesperrt werden. Seit etwa 10 Uhr ist die Sperrung aber wieder aufgehoben.
Zur entstandenen Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Lichtentanne an der Unfallstelle vor Ort.
