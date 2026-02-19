 562

Tragischer Unfall in Gerabronn: Stadt trauert um beliebten Bürgermeister (†40)

Nach einem tödlichen Autounfall in Gerabronn trauern zahlreiche Menschen. Bei dem Toten handelt es sich um den Bürgermeister der Stadt.

Von Stefanie Järkel, Johanna Baumann

Gerabronn - Nach einem tödlichen Autounfall in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) sind zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken zusammenkommen. Bei dem Toten handelt es sich um den Bürgermeister der Stadt.

Christian Mauch (†40, parteilos) verstarb bei einem tragischen Autounfall in der Nacht zum 18. Februar.  © -/Stadt Gerabronn/dpa

Sie versammelten sich am Mittwochabend in der katholischen Kirche, wie Pfarrer Bernhard Fetzer bestätigte. "Er war immer ansprechbar, freundlich, den Menschen zugewandt", sagte Fetzer über Bürgermeister Christian Mauch (†40, parteilos).

Der 40-Jährige verlor laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf der K2515 in Gerabronn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dann kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls rutschte das Fahrzeug anschließend etwa 35 Meter einen Abhang hinunter. Der 40-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Aufgrund der Bergung war die betroffene Strecke zeitweise gesperrt.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Laut Polizei hatte es in dem Gebiet zuvor geregnet und zum Teil auch geschneit.

In der Nacht versammelten sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Unfallort in Gerabronn. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Kann die Ursache geklärt werden?

Die Stadt trauert um den beliebten Bürgermeister Christian Mauch.  © Stadt Gerabronn

Die Polizei hat die Ermittlungen zwar aufgenommen, die genaue Ursache bleibt jedoch zunächst unklar. Es sei auch nicht sicher, dass diese abschließend zu klären sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Dies sei generell schwierig, wenn es keine weiteren Unfallbeteiligten - wie in diesem Fall - gebe.

In einer Mitteilung der Stadt hieß es: "In tiefer Trauer müssen wir von unserem geliebten und geschätzten Bürgermeister Abschied nehmen. Unser Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie und allen Angehörigen."

Mauch war seit 2017 Bürgermeister der 4500-Einwohner-Stadt. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder.

Mehr zum Thema Unfall: