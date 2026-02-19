Tragischer Unfall in Gerabronn: Stadt trauert um beliebten Bürgermeister (†40)

Gerabronn - Nach einem tödlichen Autounfall in Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) sind zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken zusammenkommen. Bei dem Toten handelt es sich um den Bürgermeister der Stadt.

Christian Mauch (†40, parteilos) verstarb bei einem tragischen Autounfall in der Nacht zum 18. Februar. © -/Stadt Gerabronn/dpa

Sie versammelten sich am Mittwochabend in der katholischen Kirche, wie Pfarrer Bernhard Fetzer bestätigte. "Er war immer ansprechbar, freundlich, den Menschen zugewandt", sagte Fetzer über Bürgermeister Christian Mauch (†40, parteilos).

Der 40-Jährige verlor laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf der K2515 in Gerabronn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dann kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls rutschte das Fahrzeug anschließend etwa 35 Meter einen Abhang hinunter. Der 40-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Aufgrund der Bergung war die betroffene Strecke zeitweise gesperrt.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Laut Polizei hatte es in dem Gebiet zuvor geregnet und zum Teil auch geschneit.