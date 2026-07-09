Frontalcrash mit Transporter: 31-Jährige stirbt noch an Unfallstelle
Konstanz - Am Mittwochnachmittag verlor eine 31-Jährige in Konstanz bei einem tragischen Unfall ihr Leben.
Auf der Bundesstraße 462 fuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW von Sulgen in Richtung Schramberg, teilt die Polizei mit.
Dabei übersah die Frau offenbar eine 31-jährige Skoda-Fahrerin, die von Schramberg in Richtung Rottweil fuhr. Durch den Zusammenstoß verlor sie die Kontrolle über das Auto und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.
Rettungskräfte versuchten die 31-Jährige noch zu reanimieren. Doch sie verstarb an der Unfallstelle.
Die 22-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.
Der Fahrer des Ford-Transporters blieb unverletzt.
Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro. Die B 462 musste für die Unfallaufnahme zwischen Heuwies und dem Abzweig in Richtung Aichhalden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.
Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa