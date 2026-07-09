Frontalcrash mit Transporter: 31-Jährige stirbt noch an Unfallstelle

Konstanz - Am Mittwochnachmittag verlor eine 31-Jährige in Konstanz bei einem tragischen Unfall ihr Leben.

Die Bundesstraße 462 mussten nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt werden. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Auf der Bundesstraße 462 fuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW von Sulgen in Richtung Schramberg, teilt die Polizei mit.

Dabei übersah die Frau offenbar eine 31-jährige Skoda-Fahrerin, die von Schramberg in Richtung Rottweil fuhr. Durch den Zusammenstoß verlor sie die Kontrolle über das Auto und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen.

Rettungskräfte versuchten die 31-Jährige noch zu reanimieren. Doch sie verstarb an der Unfallstelle.

Die 22-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer des Ford-Transporters blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro. Die B 462 musste für die Unfallaufnahme zwischen Heuwies und dem Abzweig in Richtung Aichhalden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.