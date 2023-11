Frontalcrash zwischen zwei Audis in Heidelberg: Beide Fahrer verletzt!

Heidelberg - Eine schwere Kollision zwischen zwei Audis ereignete sich am späten Dienstagabend im Stadtteil Kirchheim.

Die unfallbedingten Straßensperrung in der Nacht zum Mittwoch hielt rund vier Stunden an. © Priebe/pr-video

Der 49 Jahre alte Audi-Fahrer war gegen 22.17 Uhr auf der B535 in Richtung B3 unterwegs, als er in Höhe der Sandhäuser Straße auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort sei es zur Frontalkollision mit dem Audi eines 29-Jährigen gekommen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte.

Nach aktuellen Angaben erlitten sowohl der Unfallverursacher als auch der 29-Jährige "nicht unerhebliche Verletzungen". Sie kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll nun mithilfe eines Gutachters abschließend geklärt werden. Hierfür wurde dem 49-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Der Sachschaden wird aktuell auf rund 65.000 Euro geschätzt.