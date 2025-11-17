Frontalkollision auf B35: Vier Verletzte im Kreis Karlsruhe

Graben-Neudorf - Auf der B35 bei Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) wurden am Sonntagabend bei einem schweren Unfall vier Personen verletzt.

Der BMW kam auf einer Leitplanke zum Stehen. © Alisa Gröger / EinsatzReport24

Ein Transporterfahrer (63), der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, geriet gegen 19.40 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem BMW einer 31-Jährigen.

Der BMW schleuderte daraufhin auf die Gegenspur, wo er mit einem Mercedes zusammenstieß. Etwa 150 Meter weiter kam der BMW zum Stehen.

Laut Polizei erlitten vier Menschen, darunter der 63-Jährige, die BMW-Fahrerin sowie zwei Insassen, Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle erstreckte sich über mehr als hundert Meter und musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Gegen 0.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.