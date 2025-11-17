Person nach Kreuzungscrash in Auto eingeschlossen: Rettungsheli vor Ort
Markkleeberg - Eine missachtete Vorfahrt führte am Montagvormittag im Markkleeberger Ortsteil Wachau zu einem folgenschweren Crash. Eine Person wurde dabei in ihrem Auto eingeschlossen.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke bestätigte, war ein Fordfahrer kurz nach 10 Uhr auf der Straße Am Ellrich unterwegs.
Beim Überqueren der Kreuzung mit der Bornaer Chaussee missachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen Peugeot-Fahrers. Es kam zum Crash.
Laut TAG24-Informationen vom Unfallort soll eine Person in dem Peugeot eingeschlossen worden sein. Die Feuerwehr musste sie befreien.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle.
Ersten Informationen zufolge wurde die 81-jährige Beifahrerin des Peugeot-Fahrers verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Bilder zeigen, dass die Straße zwischenzeitlich gesperrt werden musste.
Titelfoto: News5/Christian Grube