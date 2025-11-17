Hubschrauber im Einsatz! Radfahrer wird von Trecker erfasst und schwer verletzt

Prisdorf - Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg! Am Montagmorgen ist ein Radfahrer (89) bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker in Prisdorf schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Prisdorf ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. © Florian Sprenger

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 9.07 Uhr an der Ecke Borsteler Weg und Hauptstraße ereignet.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 89-jährige Radler zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, so der Sprecher.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen, dabei wird auch ein Sachverständiger der Dekra eingesetzt.