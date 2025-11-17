Mit Papas Auto: 16-Jähriger baut Unfall unter Drogen und ohne Führerschein

Oberkochen - Hoher Sachschaden und ein flüchtiger Fahrer: Ein 16-Jähriger hat am späten Sonntagabend in Oberkochen (Ostalbkreis) einen schweren Unfall verursacht.

Die Polizei konnte den geflüchteten Teenager antreffen und kontrollieren. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Jugendliche raste gegen 23.30 Uhr mit dem Ford seines Vaters die Aalener Straße entlang, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Drogenbeeinflussung verlor er die Kontrolle über den Wagen.

Er prallte gegen einen geparkten Skoda, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Nissan geschoben wurde. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 27.000 Euro.

Der 16-jährige Fahrer stieg nach dem Zusammenstoß aus und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war jedoch erfolgreich.

Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Ford Focus seines Vaters hatte er sich offenbar unbefugt genommen.