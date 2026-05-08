Frontalzusammenstoß mit Verletzten: Landstraße voll gesperrt

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wischen Reilingen und Walldorf sind am Freitagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Das Ausmaß der Verletzten ist noch nicht bekannt.

Von Lara Vonwald

Walldorf - Zwischen Reilingen und Walldorf sind am Freitagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Das Ausmaß der Verletzten ist noch nicht bekannt.

Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Rettungswagens sind an der Unfallstelle.
Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Rettungswagens sind an der Unfallstelle.  © PR-Video - KREATIVWERK

Gegen 7.15 Uhr krachten ein Opel und ein Seat frontal ineinander, teilt die Polizei mit.

Bei dem Unfall gab es Verletzte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unbekannt.

Auch der Unfallhergang ist noch unklar. Ein großes Aufgebot an Rettungskräften ist vor Ort.

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Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die L 723 ist ab der Einmündung der Walldorfer Straße und der Abfahrt der Autobahn A 5 gesperrt. Dabei kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei empfiehlt die Strecke weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: PR-Video - KREATIVWERK

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