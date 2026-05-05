Hyundai kracht gegen Baum: Frau aus Wrack befreit und in Klinik geflogen

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Folgenschwerer Unfall auf der ST2275 im Landkreis Haßberge: Eine Frau ist mit einem Hyundai gegen einen Baum gefahren und dabei erheblich verletzt worden.

Von Jan Höfling

Kirchlauter - Ein Auto steht vor einem Baum, der Schaden am Wagen ist enorm: Die Bilder eines Wracks am Rand der ST2275 im Landkreis Haßberge lassen die Wucht des Unfalls erahnen. Eine Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Ein Hyundai ist bei einem Unfall massiv beschädigt worden.
Ein Hyundai ist bei einem Unfall massiv beschädigt worden.  © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Autofahrerin am frühen Dienstagnachmittag mit ihrem Hyundai zwischen Kirchlauter und Salmsdorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug schoss daraufhin circa 150 Meter über eine Grünfläche sowie eine T-Kreuzung und krachte schlussendlich frontal gegen einen Baum.

Die Frau am Steuer konnte sich nicht selbst aus dem völlig demolierten Wrack befreien, sie musste von der Feuerwehr aus diesem geholt werden.

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Anschließend wurde sie nach der Erstversorgung vor Ort mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Die Fahrerin des Wagens musste aus dem Wrack befreit und in eine Klinik geflogen werden.
Die Fahrerin des Wagens musste aus dem Wrack befreit und in eine Klinik geflogen werden.  © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an, ein Gutachter soll die Beamten bei der Rekonstruktion unterstützen.

Titelfoto: NEWS5/Ferdinand Merzbach

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