Fünf Verletzte im Kölner Umland: Ford räumt Ford ab - Frontalcrash durch Glätte

Engelskirchen/Gummersbach - Bei zwei schweren Unfällen im Oberbergischen Kreis sind am Wochenende insgesamt fünf Menschen verletzt worden.

Beide Unfallbeteiligten wurden von den alarmierten Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab, übersah er dabei den Ford einer 33-jährigen Frau aus Lindlar, die zu diesem Zeitpunkt auf besagter Straße in Richtung Bickenbach unterwegs gewesen war.

Bereits am Freitagnachmittag wollte ein 46-jähriger Mann aus Gummersbach gegen 15 Uhr mit seinem Ford aus einer Firmenzufahrt nach links auf die L301 (Papiermühle) abbiegen.

In Gummersbach kam es aufgrund von Straßenglätte zu einem Frontalzusammenstoß auf der L307. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Am Samstag krachte es dann erneut, diesmal in Gummersbach. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Marienheide fuhr zunächst mit seinem Skoda auf der L307 von Hülsenbusch in Richtung Apfelbaum.

In einer Rechtskurve verlor er gegen 14.40 Uhr auf eisglatter Fahrbahn dann plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr.

Dort stieß er frontal mit dem Audi einer 29-jährigen Fahrerin zusammen.

Die Frau und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 35 und 60 Jahren wurden ebenfalls mit leichten Verletzungen in nahe gelegene Kliniken gebracht.

Auch hier waren beide Autos derart zerstört, dass sie von einem Spezialunternehmen abgeholt werden mussten.