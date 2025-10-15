Fußgänger stirbt nach Lkw-Crash: Fahrer lässt ihn zunächst im Graben liegen

Schloßvippach - Im Landkreis Sömmerda ist am Dienstagabend ein Fußgänger nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Nach dem tödlichen Unfall laufen die Ermittlungen der Polizei. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

We die Polizei berichtet, hatte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer gegen 20.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Eckstedt und Schloßvippach einen am Straßenrand laufenden Fußgänger erfasst.

Der 55-Jährige wurde durch die Wucht der Kollision in den Straßengraben geschleudert und verstarb anschließend an der Unglücksstelle.

Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, setzte der junge Trucker seine Fahrt zunächst fort. Erst gegen 23 Uhr informierte er die Polizei über den Unfall und kehrte danach zum Unglücksort zurück. Dem Fußgänger konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr geholfen werden.