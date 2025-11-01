Fußgänger weist Autofahrer auf Raserei hin, plötzlich kommt es zu dieser Attacke

Odenthal - Im Rheinisch-Bergischen-Kreis bei Köln ist es in der Nacht zu Samstag offenbar zu einer mutwilligen Attacke auf einen Fußgänger (45) gekommen.

Bei der Polizei hat die Fahndung nach dem flüchtigen Unbekannten begonnen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Mann soll zunächst einen Autofahrer auf dessen überhöhte Geschwindigkeit hingewiesen haben, als dieser an dem 45-Jährigen vorbeigefahren war.

Innerhalb kürzester Zeit drehte der Wagen plötzlich auf offener Straße um, steuerte geradewegs in Richtung des Fußgängers und erfasste den Mann.

Ohne mit der Wimper zu zucken und sich um den Mann zu kümmern, trat der Unbekannte aufs Gas und brauste davon.