Fußgänger wollen Straße überqueren: Plötzlich rast Fiat auf sie zu

Der Autofahrer übersah die beiden Fußgänger, was umgehend einen Crash zur Folge hatte. Ein 75-Jähriger wurde im Zuge dessen auf die Motorhaube des Fahrzeugs gehievt und gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, war der 57-jährige Lenker eines Fiat Seicento die Straße in ortseinwärtiger Richtung unterwegs, als auf Höhe eines Lebensmittelmarktes zwei Personen zu Fuß die Fahrbahn überquerten.

Der Unfall ereignete sich am späten gestrigen Samstagabend gegen 23 Uhr in der Eglosheimer Straße.

Ebenso leichte Verletzungen erlitt der im Fahrzeug sitzende 32-jährige Beifahrer. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Eglosheimer Straße war für den Zeitraum von etwa einer Stunde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen. Die Feuerwehr Asperg war vor Ort ebenfalls im Einsatz, um die Unfallstelle auszuleuchten.