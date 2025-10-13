Schwerer Zug-Unfall in der Slowakei: Waggon droht Hang hinabzustürzen

Slowakei - Nahe der slowakischen Stadt Rožňava sind am Montag zwei Züge kollidiert, zahlreiche Menschen wurden teils schwer verletzt.

Der Waggon von einem der beiden Züge hängt derzeit mehrere Meter über dem Abgrund. © HANDOUT / SLOVAK POLICE VIA FB / AFP

Laut Aktuality.sk seien zwei entgegenkommende Schnellzüge nahe einem Tunnel zusammengestoßen. In beiden Bahnen befanden sich rund 80 Passagiere. Mindestens 69 wurden verletzt, wie Gesundheitsminister Kamil Sasko auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

Vermutlich sei ein "menschlicher Fehler" Schuld an dem Unglück, wie das Innenministerium angab.

Innenminister Matúš Šutaj Eštok nimmt an, dass ein Lokführer dem anderen die Vorfahrt genommen haben könnte.

Nach dem Zusammenprall sei einer der Züge auf den Gleisen stehen geblieben. Der andere entgleiste und hängt derzeit noch teilweise über einem Abgrund.