Motorradfahrer stirbt bei Crash, Sozia lebensbedrohlich verletzt

Weingarten - Der Fehler einer Autofahrerin (49) bei Weingarten (Landkreis Karlsruhe) hatte am Sonntagabend schwerwiegende Folgen. Ein Mann (†68) verstarb, seine Mitfahrerin (66) wurde lebensgefährlich verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden am Abend abgeschleppt. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der Unfall passierte gegen 17.30 Uhr auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten.

Die 49-Jährige bog mit ihrem Wagen von einem Landwirtschaftsbetrieb auf die Bundesstraße ein, wobei sie die Vorfahrt missachtete.

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß mit dem Motorrad des 68-Jährigen. Dieser erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Seine lebensbedrohlich verletzte Sozia kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte.