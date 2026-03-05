Seniorin (84) steuert Auto vom Beifahrersitz, dann kracht es

Kressbronn - Beim Versuch, ihren Wagen vom Beifahrersitz aus auszuparken, löste eine Seniorin in Kressbronn am Bodensee eine fatale Kettenreaktion aus. Zwei Verletzte und mehrere beschädigte Fahrzeuge waren die Folgen.

Die Polizisten nahmen den kuriosen Unfall auf. Die Seniorin erwartet nun juristische Konsequenzen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der kuriose, aber auch gefährliche Vorfall spielte sich laut Polizei gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz im Untermühleweg ab. Da das Fahrzeug der 84-Jährigen auf der Fahrerseite so eng eingeparkt war, dass sie nicht zusteigen konnte, stieg sie über die Beifahrerseite ein.

Anstatt jedoch auf den Fahrersitz zu klettern, versuchte sie, den Wagen direkt vom Beifahrerplatz aus zu steuern. Beim Versuch, die Pedale aus der Distanz zu bedienen, blieb die 84-Jährige nach eigenen Angaben mit dem Fuß am Gaspedal hängen.

Der Wagen schoss in der Folge rückwärts gegen ein geparktes Auto, beschleunigte dann unkontrolliert nach vorne und prallte gegen ein weiteres abgestelltes Fahrzeug.

Der Fahrer, der sich neben seinem Wagen befand, musste sich "durch einen Sprung zur Seite über eine kleine Mauer in Sicherheit bringen", wie die Beamten berichteten.

Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch die Seniorin selbst wurde durch die Kollisionen leicht verletzt. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt.