Gas-Alarm in Zwickau: VW kracht beim Rückwärtsfahren in Verteilerstation

In Zwickau ist am Freitag ein VW-Fahrer in eine Gasverteilerstation gekracht. Es ist Gas ausgetreten.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Nach einem schweren Unfall ist im Zwickauer Ortsteil Marienthal am Freitag Gas ausgetreten. In Zwickau ist nach einem Unfall Gas ausgetreten. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei mitteilte, passierte der Crash gegen 13 Uhr in der Lion-Feuchtwanger-Straße. Ein 87 Jahre alter VW-Fahrer rutschte beim Rückwärtsfahren vom Bremspedal und stieß daraufhin gegen die Mauer einer Gasverteilerstation. Das Gebäude wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass Gas austrat. Die Zwickauer Berufsfeuerwehr rückte an und stellte das Gas ab. "Auch ein daneben geparkter Opel wurde durch die umfallende Mauer beschädigt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

