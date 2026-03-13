Gesundheitliche Probleme? Rentnerin kracht mit mehreren Autos zusammen

Der Dacia blieb demoliert auf dem Fußweg stehen. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV

Die Frau war in der Humboldtstraße – auf Höhe Poseckscher Garten – mit einer Straßenlaterne zusammengestoßen. Anstatt anzuhalten, setzte die Seniorin jedoch fort. Im weiteren Verlauf krachte sie mit einem Ford, einem Volkswagen sowie mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen.

Auf dem Fußweg an der Ecke Humboldtstraße/Trierer Straße kam der Dacia schließlich zum Stehen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 77-Jährige mit akuten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb sie die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte.

Die Rentnerin wurde vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerinnen und Fahrer der anderen Autos blieben unverletzt. Auch Passanten, die zu Fuß unterwegs waren, blieben unversehrt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.