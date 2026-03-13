Heftiger Crash! BMW-Fahrer bricht Überholversuch ab, prallt gegen Baum

Mühlenbarbek - Heftiger Crash! Am Donnerstagabend verlor ein Mann in Mühlenbarbek ( Schleswig-Holstein ) auf der B206 die Kontrolle über seinen BMW.

Der BMW musste abgeschleppt werden. © Florian Sprenger

Der 23-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer waren um kurz nach 20 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, teilte die Polizei mit.

Sie fuhren aus Richtung Itzehoe kommend die B206 in Richtung Kellinghusen entlang. Kurz hinter der Einmündung zur Hermann-Löns-Straße setzte der BMW-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Wagens an.

Während des Überholens näherte sich jedoch aus der nahe gelegenen Kurve Gegenverkehr, worauf hin der BMW-Fahrer den Überholversuch abbrach.

Dabei lenkte er ruckartig zurück und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam links von der Straße zum Stehen.

Dort prallte der BMW mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum, so die Polizei.