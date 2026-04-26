Heftiger Vorfahrtscrash an Kreuzung: Vier Verletzte

Bietigheim-Bissingen - Auf der K1110 zwischen Bissingen und Tamm hat es ordentlich zwischen einem Audi und einem Dacia geknallt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall sichtbar stark beschädigt. © 7aktuell.media

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, war ein Dacia-Fahrer (75) am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Bissingen unterwegs.

Auf Höhe der Zufahrt zum Erlengrund wollte der 75-Jährige links in diesen abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Audi.

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge über eine Verkehrsinsel geschleudert wurden und dort zum Stehen kamen.

Die 37-jährige Audi-Fahrerin, ihr Beifahrer sowie der Dacia-Lenker wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Beifahrerin des Dacia erlitt jedoch schwere Verletzungen und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 20.000 Euro.