Audi-Fahrer haut vor Polizei ab und rast in mehrere Autos: Sieben Menschen verletzt

Ditzingen - So hat er sich seine Flucht wohl nicht vorgestellt: Ein junger Autofahrer versuchte in der Nacht auf Sonntag vor der Polizei abzuhauen, seine Chaos-Fahrt endete im Landkreis Ludwigsburg aber mit einem Crash , in dessen Folge mehrere Beteiligte verletzt wurden.

Der 22-Jährige richtete mit seinem Audi ein ziemliches Chaos an. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der 22-jährige Unfallverursacher war mit seinem Audi A7 gegen 1.30 Uhr zunächst in Leonberg unterwegs, sei dort bereits viel zu schnell gefahren, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Beamte wollten den Mann daraufhin kontrollieren, der aber beschleunigt und sich so entzogen habe. Dabei soll der Mann teilweise mit mehr als 100 km/h durch das Stadtgebiet gerast sein.

Die Streife verfolgte den Audi, der über die L1137 Richtung Ditzingen floh, nicht direkt, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Kurz vorm dortigen Abzweig zur Siemensstraße krachte es dann allerdings gewaltig, als der Raser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Dieses geriet nach links in den Grünstreifen, krachte zuerst in den Audi A3 eines 29-Jährigen und dessen Beifahrerin (25), der gerade an die Ampel heranfuhr, dann gegen einen Leitpfosten und einen Baum.

Daraufhin habe sich der Audi gedreht, riss ein Verkehrszeichen mit, schleuderte gegen den VW Golf einer 32-Jährigen und schließlich in den VW Up! eines 25 Jahre alten Mannes, in dessen Wagen sich außerdem eine junge Frau (21) befand.