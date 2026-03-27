Glück im Unglück: Fahrer bleibt nach heftiger Kollision unverletzt

Simmersfeld - Ein 34-Jähriger kam am Donnerstagabend in Simmersfeld (Kreis Calw) in einer Kurve auf spiegelglatter Straße in den Gegenverkehr.

Der Wagen kam aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Gegen 21 Uhr rutschte auf der B294 der 34-jährige Mercedesfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Auch ein dahinter fahrender 55-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Mercedes.

Eine 34-jährige VW-Fahrerin konnte rechtzeitig anhalten, doch der hinter ihr fahrende VW-Fahrer nicht mehr und verursachte einen weiteren Auffahrunfall.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

