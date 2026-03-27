Glück im Unglück: Fahrer bleibt nach heftiger Kollision unverletzt
Simmersfeld - Ein 34-Jähriger kam am Donnerstagabend in Simmersfeld (Kreis Calw) in einer Kurve auf spiegelglatter Straße in den Gegenverkehr.
Gegen 21 Uhr rutschte auf der B294 der 34-jährige Mercedesfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.
Auch ein dahinter fahrender 55-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Mercedes.
Eine 34-jährige VW-Fahrerin konnte rechtzeitig anhalten, doch der hinter ihr fahrende VW-Fahrer nicht mehr und verursachte einen weiteren Auffahrunfall.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Reinigungsarbeiten aufwendig. Die B294 war bis nach Mitternacht voll gesperrt. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Straßenmeisterei streute den Bereich.
Titelfoto: Fabian Geier / EinsatzReport24