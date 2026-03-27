Glück im Unglück: Fahrer bleibt nach heftiger Kollision unverletzt

Ein Glätteunfall im Schwarzwald ist am Abend glimpflich ausgegangen. Ein 25 Jahre alter Autofahrer geriet in einer Kurve wegen Glätte auf die Gegenfahrbahn.

Von Lara Vonwald

Simmersfeld - Ein 34-Jähriger kam am Donnerstagabend in Simmersfeld (Kreis Calw) in einer Kurve auf spiegelglatter Straße in den Gegenverkehr.

Der Wagen kam aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.
Der Wagen kam aufgrund von Glätte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.  © Fabian Geier / EinsatzReport24

Gegen 21 Uhr rutschte auf der B294 der 34-jährige Mercedesfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Auch ein dahinter fahrender 55-jähriger Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Mercedes.

Eine 34-jährige VW-Fahrerin konnte rechtzeitig anhalten, doch der hinter ihr fahrende VW-Fahrer nicht mehr und verursachte einen weiteren Auffahrunfall.

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Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Reinigungsarbeiten aufwendig. Die B294 war bis nach Mitternacht voll gesperrt. Sowohl Feuerwehr als auch Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Straßenmeisterei streute den Bereich.

Titelfoto: Fabian Geier / EinsatzReport24

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